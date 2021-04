Az alábbi fotókat Redditen osztották meg, egy Ukrajnában talált W124 Coupe van rajtuk, mely sajnos sok kétes átalakításon ment keresztül, emiatt elég nehéz ráismerni.

Elől a fényszórók elhelyezése igen bizarr, ahogy az új hűtőrács is a három vízszintes lemezzel – ilyen színben tündököl a lökhárító és az oldalsó negyedpanelek is, míg az autó többi része sötétkék.

Galéria: Mercedes W124 tuning fail

4 Fotó

Máshol is ez a két szín és további fura újítások láthatóak, talán a kocsi hátulja még csúnyább is az elejénél az új kipufogókkal, a spoilerrel és a fehér diffúzorral. Emellett a hátsó lámpákat is lecserélték, látszólag sokkal olcsóbb változatokra.

Az autó belsejével sem volt elégedett a tulajdonos, így a műszerfalat, a váltót, az ajtókat és a kormányt is fehér bőr fedi már, emellett hatalmas R-betűk vannak a műszerfalon és a kormánykereken, ugyanazzal a betűtípussal, mint a Nissan GT-R-nél.

