Az új előzetes jobban bemutatja, mi lehet a történetben, több részlet derül ki Dom Toretto (Vin Diesel) és testvére (John Cena) kapcsolatáról és hogy ez hogyan viszi majd a történet vonalát.

Az előzetesből természetesen a kötelező sallerek, ugrató autók és egy hatalmas mágnes sem maradhat ki, ahogy Dom sokat megélt Chargere sem. Emellett a Stellantis temérdek termékelhelyezésért fizetett a videó alapján.

A filmben Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel és Sung Kang is visszatérnek, emellett két Oscar-díjas színész is csatlakozott a stábhoz Helen Mirren és Charlize Theron személyében. A rendezői székben Justin Lin foglalt helyet, aki a sorozat harmadik, negyedik, ötödik és hatodik darabját is jegyzi.

Ahogy fentebb említettük a film meglehetősen rögös úton kerül el a mozikig, a koronavírus-járvány miatt tavaly május óta háromszor lett elhalasztva. A legutolsó május 28-ról tolta át a dátumot június 25-re és ez már véglegesnek is tűnik.

Egy tervező mindeközben elképzelte, milyen lenne, ha készülne egy újabb generáció a Mitsubishi Lancer Evolutionből, elég tetszetős végeredménnyel, amit itt lehet megnézni.