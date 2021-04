A Kadjart Svédországban fotózták le, elég komoly álcával fedve. Ennek ellenére látszik, hogy a fényszórók vékonyabbak és hogy a gyémántlogo, amely egy nagyobb hűtőrácson van, nem emelkedik ki a motorháztetőből.

Galéria: Next-gen Renault Kadjar spy photos

26 Fotó

A ködlámpák lekerültek az első lökhárítóra, melynek alja szélesebb lett. Oldalról nagyjából ugyanúgy néz ki a kocsi, a spoiler kicsit nagyobb. A hátsó lámpák is újak, de az alakjuk itt nem vehető ki. A rendszámtartó a lökhárítóról a csomagtérajtóra költözött.

A Qashqaihoz hasonlóan a Kadjar is szélesebbnek tűnik, így az utas- és a raktér is nagyobb lesz. Ezekről képeink nincsenek, de a műszerfal, a kormány, az infotainment rendszer, a digitális műszerközpont és a vezetési segédletek is újak lesznek információink szerint.

A CMF-C platform támogatja a villamosítást, bár azt nem tudni egyelőre, a hajtásláncok ezt kihasználják-e. Jó esély van rá, hogy a Qashqaitól érkezik ezek egy része, ott egy 1,3-literes enyhehibrid van 138 és 156 lóerővel és egy másfél literes öntöltő hibrid 188 lóerővel.

