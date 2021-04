Mivel a Toyota lazán meg tud felelni az Európában felállított kibocsájtási kvótáknak, a japán márka az utóbbi időben megengedhette magának, hogy sportosabb modellekkel töltsék fel a kínálatukat.

A GR 86 továbbra is megmarad hátsókerék-hajtású, manuális váltós, boxermotoros élményautónak, galériánkban pedig megnézhetitek, mennyit változott az új GR86 a 10 évvel ezelőtti elődjéhez képest. Baloldalt a régi, jobboldalt az új generáció látható.

Szemből a legszembetűnőbb változáson a lámpatestek estek át, a GR86 is LED menetfényt kapott, de megváltozott a hűtőrács formája is, illetve kapott két sportos beömlőt az első kereket elé. Apró változás, de megváltozott a visszapillantó tükör formája is.

Oldalról az új GR86 kicsit az új Suprára is hasonlít, a hátsó kerék körüli szélesítések karakteresebb vonalvezetést kaptak, az első kerekek mögött pedig egy valódi, működő nyílás van. A tetővonal nagyjából változatlan maradt, eltűnt a már őskorinak tűnő antenna is.

Hátul megtartotta a GR86 a dupla kipufogócsöveit, azonban jelentősen megváltoztak a hátsó lámpatestek, amelyek a Yaris és a C-HR megoldásait idézik, és jobban illeszkednek a márkaarculatba.

Talán belül változott a legtöbbet a GR86, az analóg műszerfal helyett egy 7 colos digitális egységet kapott az autó, valamint egy 8 colos infotainment rendszert, amit úgyis mindenki az elérhető Android Autón és Apple CarPlay-en keresztül fog használni. Nagy megkönnyebbülés látni azt is, hogy a kézifék nem lett elektromos.

A GR86 egyik legkülönlegesebb alkotóeleme azonban továbbra is a motor: a GT86 2 literes szívómotorját egy 2.4 literes boxer szívómotorral váltották le, ami 200 helyett már 232 lóerőre képes, így elődjénél 1.1 másodperccel gyorsabban, 6.3 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra a Toyota.

