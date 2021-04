Március végén derült ki, hogy a Tesla automatán kezeli a fizetéseket és szinte azonnal megjelentek a panaszok arról, hogy egyes ügyfelek vásárlását kétszer is kiszámlázták. Az egyik vásárlótól egy Model Y-ért kb. 31 millió forintot vont le a cég így.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Többek a CNBC-nek mondták el a történetüket, amire a Tesla egyik üzletének képviselője reagált, mondván, több százan lehetnek, akiknek duplán ment számla. Sokan panaszkodtak azonban, hogy a cég roppant lassan kezdett a panaszos esetek felkutatásába és még lassabban folyt a duplázott összegek visszafizetése.

A csatorna bejelentette, hogy sokan most végre elkezdték visszakapni a pénzüket, hat vásárló árulta el nekik, hogy kb. egy hétig tartott, míg ezt elintézte a márka. A cég a hitelkerettúllépésért felszámított díjat is kiutalta azoknak, akiket érintett a dolog és egy 200 dolláros kupont is kaptak a cég webshopjába.

Clark Peterson, az egyik tulajdonos, akitől duplán szedte be a pénzt a Tesla, a CNBC-nek elmondta, elfogadhatatlan ez a reakcióidő: „Bár örülök, hogy a helyzet megoldódott, ma is úgy érzem, hogy ennek gyorsabbnak kellett volna lennie. Napokig tartott, mire bármit reagált a cég, addig náluk volt a pénzünk, amit öt percbe telt leemelniük a számlánkról.”