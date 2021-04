Míg az eredeti modell négyliteres, biturbós V8-asa 585 lóerős és 850 Nm-es, az új turbókkal, leömlőkkel, kipufogóval és az újraírt motorvezérlő szoftverrel 850 lóerőre és 1000 Nm-re sikerült emelni a teljesítményt és nyomatékot. Így 4,5 helyett már 3,5 mp alatt százon van, végsebessége pedig 220-ról (vagy az AMG Driver’s Packkel 240-ről) 250 km/h-ra lett emelve.

Az új G63-as külseje is megy az erejéhez, a Mansory mindent bevetett, hogy az eredetinél is agresszívabban nézzen ki. Ez új karosszériát jelent szélesített kerékívekkel és ajtópanelekkel. A motorháztető, a lökhárítók, a pótkerék tartója és más részek is szénszálas anyagból vannak, de új fényszórók, 24 colos felnik és kipufogók is vannak az autón.

A belteret barna bőr borítja, még a rakteret is, míg a Mansory logója bele lett hímezve az ülésekbe és a szőnyegekbe.

A Gronos 2021-ből tíz darab készül majd világszerte, mér rendelni is lehet belőle, ha van valakinek úgy kétszázmillió forintja, mert az érte elkért 560160 euró nagyjából ennyit tesz ki forintban.

