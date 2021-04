Az alábbi videók az AC/DC énekesének, Brian Johnsonnak a sorozatából, az A Life On The Roadból vannak, ahol a Pink Floyd alapító dobosa, Nick Mason garázsába tekint be, ennek keretein belül pedig tettek egy kört utóbbi 1962-es Ferrari 250 GTO-jában, ami ma is minden évben tiszteletét teszi versenyeken.

Mason szerint az autó nem csak egy versenyautó, vagyis ő nem annak használja, ugyanis bár valóban a pálya ördöge, túraautóként is remekül teljesít. Mason két lányát is ez a kocsi vitte esküvőikrem míg a dobos maga ebben hajtott át Európán egészen a Nürburgringig.

Sőt, ennél tovább is eljuttatta a bandát: Miután Roger Waters kivált a zenekarból, a Pink Floyd meg akarta turnéztatni 1987-ben az A Momentary Lapse of Reason című albumot. Ehhez azonban pénz kellett, így Mason jelzáloghitelt vett fel az autóra. A terv bevált: ez lett a banda legsikeresebb turnéja.

Mason többi autója nem kevésbé impresszív: Aston Martinok, McLarenek és még az autóversenyző apja által hajtott Bentley is ott van a garázsában.

