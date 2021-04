A baleset körülményeiről nem tudni sokat, csak egy videó kering az összetört autóról a közösségi médiában. Az már első ránézésre nyilvánvaló, hogy a Corvette egy nagyon komoly balesetben vett részt és az is nyilvánvaló, mi lesz a sorsa, hisz egy roncstelepen készült a felvétel.

A kékre festett autó a hiányzó szélvédő és A-oszlopok, illetve az összezúzott tető alapján fel is borult és a hátsó része is nekiütközött valaminek, mivel innen is hiányoznak elemek, mint a lökhárító és a lámpák. Az egyik kerék is kitört, szóval a felfüggesztés is kaphatott.

Ahhoz képest, hogy a többi része mennyire összetört, a kocsi eleje elég jól néz ki, bár rárakódott egy vékony rétegnyi homok.

A Stingrayt tavaly ősszel kezdték el kivinni a közel-keleti kereskedésekbe, az itteni modellek ugyanúgy 1LT, 2LT és 3LT kiszerelésben, mint Észak-Amerikában, emellett bár 2020-as évjáratúként árulják őket, a 2021-es évjárat színeit is megkapták.

