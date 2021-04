A német McChip első fokozatú ECU tuningjával további 100 lóerőt nyernek ki a McLaren 4 literes, twinturbós V8-as motorjából, ami alapból sem szerény 755 lóerő leadására képes, az 5000 eurós csomaggal azonban 855 lóerőre tornázzák a 765LT motorját, ami így 335 km/h-s végsebességre képes.

Amennyiben valakinek még a 855 lóerő is kevés, a második fokozatú ECU tuninggal 938 lóerőre is feltornázhatja a McLarenjének a teljesítményét, a majdnem 14,000 eurós csomag pedig az elektronika megváltoztatása mellett új leömlőcsöveket is tartalmaz.

A McChip azonban itt nem áll meg, és ahogyan a CarScoops idézi a céget, egy még ennél is erősebb csomagon dolgoznak, amely „4 számjegyű” lóerőszámot eredményez majd egy turbónak is köszönhetően.

