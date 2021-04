Ez az autó 911 Turbo Coupe-ként kezdte meg az életét még 1981-ben, majd 6 évvel később az eredeti tulajdonosa alakíttatta át a német RUF tuningcég BTR típusává. Az átalakításokat a motortérben kezdték: 3.4 literessé fúrták fel a motort, és több változtatás mellett egy vadiúj 5 sebességes váltót is kapott az autó, amely már 374 lóerő leadására volt képes.

Galéria: RUF BTR

59 Fotó

A Porsche 1988-ban került az Egyesült Államokba, majd rögtön új üléseket, és egy új felfüggesztésrendszer által ültetést kapott. A 2000-es években a teljes motorját felújították, és kapott egy új hangrendszert is.

2015-ben került gyűjtői kézbe, ahol kapott még egy teljes újrafényezést is, most pedig az RMSothebys árverésére került, ahol az is kiderült, hogy egyszer meg is törték a RUF szörnyet.

Ennek ellenére a várakozások szerint 90-110 ezer dollárért kelhet el a BTR, ami egykor Porsche 911 volt.

