Ahelyett ugyanis, hogy képeken és videókon debütált volna az autó, a gyártó csak pár hivatalos renderképet mutatott. Most az első mozgókép is megérkezett a Huayra R-ről, de ismét egy animációval rukkolt elő a Pagani.

Ebben a Huayra a híres imolai pályán száguldozik és bár valóban jó lett, már szeretnénk látni hús-vér valójában is a kocsit. A cég a 6,0-literes, kompresszoros V12-es motor hangját is imitálni szerette volna – ez is sokkal jobban hangzik valószínűleg élőben.

A Pagani elárulta, hogy a HWA AGvel közösen fejlesztették az említett erőforrást, ami elég jelentős, 838 lóerős és 750 Nm-es nyomatékot tud kiadni magából. Ehhez egy hatsebességes szekvenciális váltót fejlesztettek, amiben szintén benne volt a HWA AG keze, ez a hátsó kerekekre küldi az erőt.

A hiperautónak új váza van, amely a legfrissebb ötvözetekből készült és állítólag tizenhatszor merevebb, mint a Huayra alapváltozata, mindezt úgy, hogy 1050 kg-on tudták tartani a súlyát.

