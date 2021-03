A Porsche Panamera második generációja 2017 óta van a piacon, 2024-ben pedig kivezetik onnan. Az elektromos Taycanhoz hasonló kategóriában van, de Oliver Blume, a cég vezérigazgatója szerint ez nem jelenti azt, hogy a kettő nem fér meg egy csárdában:

„Szerintem működhet, más szegmensben vannak. A Panamera egy lépéssel magasabban van” – mondta az Autocarnak, majd elismerte, azért nem ártana a két modell közé nagyobb távolságot tenni.

Amennyiben a Porsche megtartja a Panamerát, könnyen lehet, hogy már teljesen elektromos lesz a következő generáció. Ez esetben a Porsche és az Audi által közösen fejlesztett PPE platform lehet majd az alapja, amely az elektromos Macannal fog bemutatkozni.

Ugyanakkor a Porsche eladásainak 80%-át várja villanyautókból 2030-ra, ami azt jelenti, van hely a hagyományos autóknak is. A cég azt már bejelentette, hogy a 911 lesz az utolsó, amely megválik a belsőégésű motoroktól, de mivel hibrid Panamera már most is van, utódjánál is könnyen elképzelhető egy ilyen változat.

