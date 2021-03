A kémfotósok szerint a környékbeli utak le voltak zárva és egy kisebb hadsereg munkálkodott azon, hogy elrejtsék az autót, ráadásul fekete lepelbe is csavarták az autót, amely csak a forgatás idejére lett leszedve.

Galéria: Hyundai Kona N spy photos with no camouflage

24 Fotó

A képek emiatt távoliak, de jól mutatják a modellt. Méhkaptár-textúrájú hűtőrácsán a Hyundai logo mellett az N-jel is ott van. Alul egy vörös szegély van, az oldalküszöbökön és a diffúzoron is ott van az N-logo. A két kipufogó nagyobb, mint a sima Konán, a tetőspoiler is nagyobb és V-alakú küllőkkel ellátott felnik rejtik a vörös fékbetéteket.

Az ördög a részletekben lakozhat: az autó rendszáma HN 0280. A HN annyit tesz: „Hyundai N” míg a 0280 könnyen lehet, hogy a motor teljesítményét jelöli, a 2,0-literes négyhengeres turbómotor erejét ugyanis 280 lóerőre teszik sokan.

A cég korábban elárulta, hogy egy nyolcsebességes automata váltó lesz a kocsiban, ugyanaz valószínűleg, ami a Veloster N-ben. Mivel a képek alapján a Kona N készen áll a bemutatóra, maximum hetek lehetnek hátra a leleplezésig.

