A látszólag szállítás közben készített képek megmutatják, hogy fog kinézni a nagyon várt sportkocsi. Ahogy látható, előlről nagyjából a Z Proto koncept mása retrós ábrázatával és szögletes légbeömlőivel, amiket stílusos fényszórók és egy borostyánszínű index fognak közre.

Oldalra is átkerültek a Z Proto letisztult vonalai, azonban a kilincsek át lettek tervezve és vörös fényszórók vannak a hátsó kerekek felett-mögött. Azt is érdemes megjegyezni, hogy két autót mutatnak be. amiből egyik fekete, a másik ezüsttetejű.

A koncepthez hasonló arculat hátul is folytatódik a fekete lökhárítóval és a sportos kipufogókkal, ezeken túl retrós fényszórók és egy spoiler is van, bár utóbbi sajnos nem tűnik túl kiforrottnak. A videókban az utastérbe is belátni, látszik a műszerközpont és az infotainment rendszer, az ismerős kormány és egy viszonylag új középkonzol is az automata váltóval.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

A Nissan 400Z még idén debütál majd 3,0-literes, biturbós V6-osával, amit az Infiniti Q60 Red Sport 400-tól kap kölcsön. Ott 406 lóerős és 474 Nm-es. Vélhetően egy hétsebességes automata váltó jön mellé, de egy hatsebességes manuális opcióra is számítunk.

Ukrajnában mindeközben egy Volkswagen Touran összeütközött egy MiG 29-es vadászgéppel. Hogy hogy lehetséges ez? Ebből a cikkből kiderül.