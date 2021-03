Ezelőtt azonban Lewis Hamiltonnak, a Mercedes hétszeres világbajnokának volt lehetősége személyesen megtekinteni. Nem tudni, mennyire folyt bele az autó fejlesztésébe, de úgy néz ki, lenyűgözte a munkaadója által készített autó.

Az egyik érdekes dolog a videóval kapcsolatban, hogy Project One néven hivatkozik Hamilton a kocsira és a Mercedes-AMG Facebook-oldala is így tesz. A tanulmány bemutatójakor valóban így hívták, de idővel a Project szót elhagyták, így kétséges, mi lesz végül az autó neve.

A nevet leszámítva, pontosan tudunk mindent a hibrid hiperautóból. Például azt is, hogy a Mercedes Forma-1-es autóinak 1,6-literes V6-os turbómotorját kapja négy villanyautó mellett, amivel 1000 lóerő feletti a teljesítménye és 350 km/h fölé is gyorsulhat. Ennél is lenyűgözőbb a gyorsulása.

Persze a Mercedesnek sokat kellett dolgoznia a motoron, hogy közúton is használható legyen, de a Project One így is a lehető legközelebb lesz majd ahhoz, hogy egy autópályán is használható Forma-1-es autó legyen.

