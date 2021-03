Vasárnap az Aston Martin ott lesz a Forma-1 Bahreini Nagydíjának rajtrácsán, nem csak Sebastian Vettel és Lance Stroll, hanem a biztonsági autó révén is. Pontosan ez az alapja annak a különleges kiadásnak, amit ma bemutattak, az Aston Martin Vantage F1 Editionnek.

Galéria: Aston Martin Vantage F1 Edition

11 Fotó

A modell, melyben továbbra is a Mercedes-AMG négyliteres biturbós V8-asa van, kupé és kabrió formában is elérhető. A Vantage 510 lóerejéhez képest az F1 Edition 535 lóerőt és 685 Nm-es nyomatékot generál.

Egyéb technikai újítások voltak, például a váltó, a kormánymű és a felfüggesztések terén. A gaydoni cég a kupé esetében 3,6, a kabrió esetében 3,7 mp-es százas sprintet vetít előre, míg a végsebességük 314, illetve 305 km/h.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Ahogy látható, a külseje is változott kicsit, aerodinamikai elemeket kapott kölcsön a Forma-1-be tartó kocsitól, például egy hátsó spoilert. Ezek 200 kilónyi leszorítóerőt generálnak a végsebességen. Ezen felül a 21 colos felnik is újak. Az autó már megrendelhető és májusban akár már át is vehető.

A Calvo mindeközben épített egy olyan Dodge Vipert, amelyet még a Bugattik is megcsodálhatnak. A 2630 lóerős szörnyetegről itt lehet bővebben olvasni.