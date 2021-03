Az Obozrevatel beszámolója szerint Vaszilkiv mellett történt a baleset, ahol egy mérnök ittasan vezette Volkswagen Touranját. A részletek ködösek, de a mérnök behajtott egy légitámaszpontra, ahol hátulról belerohant egy éppen vontatott MiG-29-esbe.

A beszámoló szerint az ütközést követően a vadászgép ki is gyulladt, emiatt van a képeken megpörkölődve a hátsó része. A Touran is csúnyát kapott, a motorháztető és a szélvédő is összetörtek, míg a hűtőrács teljesen leszakadt. Szerencsére a sofőr csak kisebb sérüléseket szenvedett.

Természetesen azért még lesz egy tárgyalása, amin elmagyarázhatja, mégis miért hajtott bele részegen egy vadászgépbe. A károkról nincs információ, de egy MiG-29-es akár 17 millió euróba, azaz hatmilliárd forintba is kerülhet.

Ha ez nem lenne elég, a Popular Mechanics szerint az ukrán légierőnek csak 24 MiG-29-ese van, azaz a baleset a flotta 4%-át pusztította el. Ráadásul ezek közül csak 16 teljesít rendszeres aktív szolgálatot – vagyis már csak 15.

