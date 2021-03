A gyártó a részletekkel kapcsolatban igen szűkszavú és bár hivatalosan nem erősítették meg, a körvonal erősen a Vantage-re hasonlít, csak új első spoilerrel. Emellett a felnik is újnak tűnnek és a klasszikus festés mellett egy masszív hátsó szárnyat is látni.

Az Autocar információi szerint sok közös lesz benne a Forma-1-be bemutatott új safety carral, így vélhetően egy különleges kiadás lesz. Amennyiben így van, akkor az új aerodinamikai elemek 60 kilóval nagyobb leszorítóerőt jelentenének.

Ezektől eltekintve újrahangolt felfüggesztés és egy sportosabb kormánymű is jöhet bele, a safety carnak pedig az alvázát is megerősítették, arról nincs információ, hogy ez a közúti változatnál is jelen lesz-e.

Ami viszont biztosan jelen lesz, az a 4,0-literes V8-as, biturbós motor. A safety carban ez 535 lóerős teljesítménnyel bír 685 Nm-es nyomaték mellett, így az csupán 3,5 mp alatt százon van.

