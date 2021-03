A Street Speed 717 néven futó youtuber videóiban Ram 1500 TRX-ével egy patakon is átugrott és egy forrás mellett is elhajtott. Elvileg magánterületen lett forgatva mindkettő, de a The Drive szerint ez sem állított meg egy csoportot, hogy bepereljék.

A videós elárulta, hogy a videók feltöltését követően többek között szemetelésért és vízszennyezésért, összesen 18 vádpontban akarják meghallgatni. Természetesen nem valami boldog a dolog miatt.

Street Speed 717 arról beszél, hogy semmilyen folyadék nem szivárgott az autóból, ami megmagyarázná a szennyezési vádakat.

Végül kijelenti, hogy a „kormány nem bír magával” és csak próbálják bemocskolni, mivel a videója azóta 1,6 millió megtekintésnél tart.

