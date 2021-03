Januárban közölték az első kémfotókat a tesztelt modellről, már akkor is egyértelmű lesz, hogy a frissítéssel apróbb változtatások érkeznek majd, amelyek a Seat Atecával bemutatott arculatba is beleférnek.

Galéria: SEAT Arona facelift new spy photos

13 Fotó

A fő újdonság az első lökhárító alsó felén látható, a hűtőrács alsó felét is újragondolták, oldalt pedig légbeömlők is vannak, de ezek nem tűnnek valódinak. És a ködlámpák? Alaposabban megnézve a lökhárító közepét, van egy LED-fénysor két kivágással, ez lehet majd a helyük, de arra is van esély, hogy csak egy okos trükköt látunk, elvégre szokatlan lenne ennyire középre rakni őket.

Hátul új fényszórók láthatóak, amely a Seat többi modelljén látható darabnak a mintázatát vette át. Új kipufogók és egy új diffúzor is látható. A beltérbe is csak apróbb újítások érkezhetnek, legalábbis a kinézet terén, a szoftverek jelentősebb frissítésen mehetnek majd át.

A nagyobb kérdés az, hogy lesz-e valamilyen villamosított változata az Aronának. A benzines felállásban nem várunk változást, esetleg enyhehibridek érkezhetnek, más kérdés, hogy a dízelek maradhatnak-e, mivel Nagy-Britanniában már megszabadultak tőlük.

