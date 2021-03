Egy kabrió megtervezése sokszor nem egyszerű feladata, mivel a fix tető elvesztésével a vázat meg kell erősíteni. A McLaren Artura új szénszálas váza azonban hiába pehelykönnyű, az eddigieknél is merevebb, így a kabrió változat megálmodása ne lehet olyan bonyolult.

A cég maga még persze semmit sem jelentett be, de a többi modelljükből kiindulva, a nyitott tetős változat is lesz olyan szép, mint a kupé. AksyonovNikita le is modellezte a szuperautót és az eredmény elég meggyőző.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Az első sorozatgyártott villamosított McLaren-szuperautó (a P1 limitált volt) gyártása a harmadik negyedévben indulhat majd el, ára kb. 66 millió forinttól indul majd és egy 3,0-literes biturbós V6-ost segít majd ki benne egy 7,4 kWh-s lítiumionos akkumulátorral táplált villanymotor.

A teljesítmény így 680 lóerő lesz 720 Nm-es nyomaték mellett, ráadásul mindössze 1395 kilós, így 3 mp alatt százon van és 330 km/h a végsebessége.

Mindeközben úgy néz ki, hogy az Aston Martin lemondott a Lagonda villanyautóként való feltámasztásáról, de más terveik vannak azért a legendás névvel. Hogy mi, azt itt lehet elolvasni.