Sokan fel se figyelnek arra, ha egyes modellekre némi felárat csempész a kereskedés, az online vásárlással azonban ez már sokaknak szemet szúr. Az ügyfelek ugyanis a legjobb árakat keresik, így minden pluszt meg kell magyarázni, ha valaki hárommilliót rak az autó árára, azt meg pláne.

Egy Chicago melletti Ford-kereskedés ugyanis ennyit húzott az általuk árult Mustang Mach-e First Edition értékén, ráadásul tesztvezetési lehetőség nélkül.

Természetesen ezt a tényt egy felháborodott vásárló ki is posztolta a netre, majd a The Drive egy újságírója Twitterre is kirakta, időközben pedig az is kiderült, hogy semmilyen extra nem jár a pluszpénzért cserébe.

A hír a Ford fülébe is eljutott, legalábbis a Tesla kereskedés nélküli taktikájával versenyző cég észak-amerikai részlegének kommunikációs menedzsere hamarosan annyit írt a Drive tweetjére válaszul: „A felár megszűnt.”

