Az elsőként bemutatott új M3-as szedánhoz hasonló kékeszöldre festett modell elejéről lekerült az eddigieken rajta lévő álca, sőt, csak a hátsó részét fedik matricák.

Galéria: 2022 BMW M4 Convertible new spy shots

11 Fotó

Az autó eleje ugyanolyan, mint a kupéé, a lökhárító és a fekete hűtőrács is megmaradt. Az álca ellenére is elég valószínű, hogy hátulról is ugyanúgy fog kinézni, esetleg a csomagtérajtóra kerülhet egy harmadik féklámpa.

A legnyilvánvalóbb újítás a csukható puhatető, ugyanis az előzőnek fémből volt. Vannak, akik a keményebbet szeretik jobban, de azok nehezebbek és az irányítást is befolyásolják, az előző kabrió M4 250 kilóval volt konkrétan nehezebb a kupénál.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Ahogy a már megmutatott szedán, a kabrió is sima és Competition kiszerelésben érhető majd el, így egy 3,0-literes, biturbós sorhatos lesz benne 475 lóerővel és 505 lóerővel. Hátsó- és összkerékmeghajtás is lesz a kínálatban, ahogy manuális és automata váltó is. A gyártása pletykák szerint már júliusban megkezdődik, így maximum pár hét és a bemutató is itt lesz.

A Garage 54 csapata mindeközben teljesen átlátszóvá tette egy Lada motorját, hogy megmutassák működés közben, az erről készült videót itt lehet megtekinteni.