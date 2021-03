Kémfotósaink találtak egy Ferrarit, mégpedig egy fekete-fehérbe öltözött LaFerrarit. A gond csak az, hogy ezt három éve nem gyártják, úgyhogy valami másnak kell itt rejtőznie. És valóban, elég megnézni az apró jeleket.

Galéria: Ferrari hypercar test mule spy photos

10 Fotó

Többek között az autó orrán, ahonnan a szélvédő elől hiányzik a két légbeömlő, amely talán a legárulkodóbb dolog. Ezeken kívül is hiányzik pár elem elölről és hátulról is, ráadásul az oldalsó légbeömlők is jóval kisebbek, mint a LaFerrarié. A felnik is a hagyományos ötanyás verziók, a LaFerrarinak nem ilyen volt.

Ez azt jelenti, hogy itt egy okos megoldással egy prototípust próbáltak álcázni, a mi tippünk pedig az, hogy valójában a 2022-ben vagy 2023-ban érkező utódot látjuk.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Ennek hajtásláncáról nincs hír még, de az előd egy 6,3-literes, V12-es szívómotorral és egy villanymotorral volt ellátva, ami 963 lóerőt és 900 Nm-t tudott. A LaFerrariból 2013 és 2016 között 500 kupé, majd még 210 kabrió készült.

A maga idejében a McLaren P1-gyel és a Porsche 918 Spyderrel alkotta a hibrid hiperautók szentháromságát, 887 lóerőtől 963-ig terjedt a teljesítményük és míg a Porschénak azóta sincs hiperautója, a McLarennél a Senna és a Speedtail lépett a P1 nyomdokaiba.

Mindeközben előkerült pár kép az új Subaru WRX-ről, mely alapján ez a generáció is fog olyan jól kinézni, mint az eddigiek, itt lehet megnézni.