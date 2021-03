Nagy terveket szövöget a Volvo a jövőt illetően, hiszen nemrég mutatták be C40 Revharge névre keresztelt modelljüket, melyet a jövőben számos hasonló típus követ majd.

A hasonlót pedig nem csak hajtás tekintetében, hanem kivitel tekintetében is érthetjük, ugyanis a svéd gyártó a jövőt illetően egyértelműen az elektromos-hajtású SUV modellekben látja.

Ennek hozománya, hogy a vállalat vezérigazgatója, Hakan Samuelsson szerint néhány típus ki is kerülhet a portfólióból, ezen típusok között pedig jó eséllyel a V60, a V90, a V60 Cross Country és a V90 Cross Country is megtalálható lesz.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

A döntés olyan szempontból nem meglepő, hogy a Volvo által értékesített modellek 75%-át már most is az SUV kategória adja, így nem meglepő, hogy a jövőben is ennek erősítésére koncentrálnának.

Nem ez lesz azonban az egyetlen drasztikus lépés a gyártótól, hiszen a tervek szerint 2030-tól kezdődően már csak elektromos-hajtású autókat kínálnának a vásárlóknak, azt is elsősorban online felületeken keresztül.

Mindeközben fény derült egy Bugatti Divóra, melynek festésén másfél évet dolgozott a gyártó és egy ponton majdnem fel is adták a munkát - ám végül nem tették és az eredmény miatt meg is érte: itt lehet megnézni.