A Manhart az első műhely, amely teljes egészében megmutatja a BMW M3 és M4 modellekben rejlő potenciált.

A vállalat ugyanis elkészítette az MH3 600 és MH4 600 névre keresztelt csomagokat, melyek a német modellek teljesítményét egészen 620 lóerőig, nyomatékát pedig 750 Nm-ig növelik. Mindez nem kis ugrás, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy a gyárilag legerősebbnek tekinthető Competition kivitel esetében is "mindössze" 510 lóerős teljesítményről és 650 Nm-es csúcsnyomatékról beszélhetünk.

A megnövelt teljesítményen túlmenően a Manhart új rugókat is telepített, melyeknek köszönhetően az autó hasmagassága is csökkent, és természetesen megérkeztek az új felnik is, amik az összképet teljessé teszik.

Utóbbiak teljes egészében házon belül készültek, elől 9 x 21 colos, hátul pedig 10.5 x 21 colos méretekben tündökölnek.