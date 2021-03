Az SWAE rengeteg 3D-nyomtatott elemmel alkotta meg a kasztnit, amely főleg szénszálas alkatrészekből áll. Előre egy új lökhárítót készítettek kiemelkedő splitterrel és aerodinamikus uszonyokkal a két szélén, ezek remekül ellensúlyozzák a szénszálas „szemeket” és a motorháztetőt.

Az 1016 Industriesszal közösen készült karosszéria emellett szélesebb kerékíveket is tartalmaz, elsősorban hátul látszik ennek az eredménye, ide pár légbeömlőt is beillesztettek.

Természetesen nem maradhat spoiler nélkül egy ilyen munka. ez is szénszálas, ahogy az új diffúzor is. A hátsó lökhárító széleire is kerültek uszonyok, emellett új felnik is láthatóak rajta 10 küllővel.

Galéria: SWAE Carbon Fiber McLaren 720S

10 Fotó

A 4,0-literes, nyolchengeres turbómotor sem maradt szárazon, némi módosítás után 900 lóerőt küld a hátsó tengelyre, ezt többek között a kipufogó átalakításának köszönheti. A cég egyelőre nem árulta el, mennyibe fog ez az egész fájni a tulajdonosoknak.

