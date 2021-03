Egy Toruń melletti útdíjfizető kapu kamerája vette fel, ahogy egy érkező fekete Kia ismeretlen okból hirtelen jobbra kitér ahelyett, hogy a sávban maradt volna, emiatt nagy sebességgel a védőblokknak csapódik a kapu előtt.

Az ütközés ereje konkrétan elpusztítja a védőblokkot és a Kiát is megemeli. A háttérben egy Mercedes és egy Skoda is látszik, vélhetően nekik is leesett az álluk attól, amit láttak.

Szerencsére a blokk végezte a dolgát, mert felfogta az ütközés erejét, így a mögötte lévő betonkorlát sértetlen maradt.

Ami fontosabb azonban, hogy a videót feltöltő Youtube-csatorna szerint a Kia sofőre saját lábán rohant el egy közeli erdőbe, a rendőrök azonban pár nap múlva előkerítették.

