A további sorrend: Cupra Formentor (239 pont), Volkswagen ID.3 (224), Skoda Octavia (199), Land Rover Defender (164), és Citroen C4 (143). A Yaris emellett majd két tucat olyan modellt is megvert – többek között az Audi A3-at, az új 4-es BMW-t és a Mercedes S-osztályt -, melyek be sem jutottak a döntőbe.

Bár furcsa lehet, hogy a Yaris lett az első sokkal drágább modellek előtt, a díjat kihirdető szervezet szerint megérdemelten nyert, miután „minden szempontból érettebb és kifinomultabb lett”. A Toyota 1-literes motorját, a hibrid technológiát és az egészen elképesztő GR-változatot is dicsérték.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

A zsűritagok értékelésében azt is olvasni, hogy a Yaris egy „roppant sokoldalú modell a kategóriájához képest és legfelsőbb osztályú biztonsági segédletekkel rendelkezik”. Kiemelték még a vezetési élményét, alacsony fogyasztását és megbízhatóságát is.

A vásárlók is egyetértenek a döntéssel, nemrég ugyanis kiderült, hogy a Yaris lett a legkelendőbb modell 2020-ban Európában. A cég azt is kiemelte, hogy a Yarisnak ez a második ilyen címe: már 2020-ban is elnyerte az öreg kontinens legjobb autójának járó díjat.

Mindeközben az eddig mindenkit könnyedén verő McLaren 765LT a Ferrari SF90 Stradale ellen állt ki gyorsulási versenyre, az eredményt itt lehet megnézni.