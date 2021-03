A Nissan GT-R új karosszériáját rengeteg kézzel készített bevésés díszíti, ezután a krómpanelekre rengeteg réteg aranyfesték került. Kétségtelenül rengeteg munkát öltek a kinézetébe, emiatt kb. 160 millió forintos kezdőáron hírdeti az Auto Deals UAE.

A karosszéria mellett a felnik is újak és a felfüggesztések is lejjebb kerültek, emellett egy új hátsó szárnyat is kapott a GT-R. Aki nem ismer olyat, hogy valami „túl csicsás”, annak ez a tökéletes kocsi.

A tuningcég azonban nem állt meg itt, a 3,8-literes biturbós V6-ost egészen 820 lóerőig tudták húzni, többek között egy titánból készült kipufogórendszerrel.

Emellett az utasteret is megpiszkálták, így már a Recaro kagylóüléseiben foglalhatunk helyet, de a középkonzol, a légbeömlők szélei és a kilincsek is krómborítást kaptak. A hirdetés szerint mindössze 6000 km-t futott.

