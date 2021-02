„A Valhalla 2023 második felétől velünk lesz. A Mercedes-Benzzel kötött megállapodásunknak hála vannak újabb lehetőségünk a belsőégésű motorokkal kapcsolatban, de így is villamosított lesz a hajtáslánc” – mondta az Autocar szerint a vezérigazgató a befektetőknek 2020-as pénzügyi eredményeik bemutatásakor.

Ez azt jelentheti, hogy a Valhalla nem kapja meg a házon belül tervezett, F1-technológiás V6-ost, ahogy azt is, hogy az eredeti 2022-es bemutatónak is búcsút mondhatunk. Szerencsére a Mercedesnek is van F1-es V6-osa, amire akár le is csaphatnak.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Bár Moers nem kommentálta, mely hajtásláncot vizsgálják, a Mercedes-AMG One egy 1,6-literes V6-os hibridet kapott 1000 lóerővel, mely a cég Forma-1-nyertes autójából ered. Mivel azonban a cég sokat öl a hibrid technológiába, elég nagy a választék.

Moers hozzátette, „pénzügyileg minden szóba jöhet”, szóval anyagi akadályai nem lesznek akármely hajtáslánc átvételének a Mercedestől, akik tavalytól 20%-os tulajdonrésszel rendelkeznek az Aston Martinban.

Mindeközben a McLaren 765LT ismét bizonyította, hogy egy iszonyatosan gyors modell, mégpedig egy Ferrari F8 Tributo ellen, a videót itt lehet megtekinteni.