A reklámot nem sokkal az NFL idei döntője után tüntették el, mivel kiderült, az énekest pár hónapja ittas vezetésért előállították. Kiderült azonban közben, hogy Springsteen véralkoholszintje valójában jóval a megengedett szint alatt volt.

Szerdán valóban ejtették ezt a vádat ellene, a tiltott helyen való alkoholfogyasztás vádját azonban – a nemzeti parkban, ahol volt, nem szabad ugyanis inni – elismerte.

Ezért kb. 150 ezer forintos büntetést kellett fizetnie a perköltségekkel együtt, amihez talán nem kell majd összetörnie a malacperselyt. A CNN-nek egy forrás azt mondta, Springsteent rajongók kínálták meg két feles tequilával, ezután pattant motorra és mutatott 0,2-es véralkoholszintet a szonda (0,8 a határérték).

Az is kiderült, hogy az énekes roppant óvatosan vezet amúgy, egyetlen szabálysértés miatt volt csak feljegyzés ellene, vezetés közbeni mobilozásért. A Jeep úgy döntött, hogy a reklámot, amit „szüneteltettek”, visszateszik Youtube-ra, szívesen be is ágyaztuk volna a cikkbe, de ezt a lehetőséget kikapcsolták.

