A roncsról készült képeket a kaliforniai autópálya-rendészet tette közzé Twitteren egy, azóta törölt szöveggel, amelyben a baleseten gúnyolódnak és tévesen 570S-nek nevezik azt:

„Ilyen, amikor kibérelsz egy McLaren 570-est és le akarsz gyorsulni egy Lamborghinit! Legközelebb kérjetek biztosítást is! Szerencsére senki sem sérült meg.”

A kérdéses Lamborghini egy fekete Huracán Spyder volt amúgy. Azt nem tudni, hogy pontosan mi okozta a balesetet, de félő, hogy a sofőr nem nőtt még fel egy 720S-hez hasonló erős autó vezetéséhez.

Úgy tűnik a képek alapján, hogy a brit szuperautó a betonkorlátot találta el többször is, legalábbis az eleje és a hátulja is összetört, az egyik hátsó kerék konkrétan le is szakadt.

Amennyiben az autópályarendészetnek igaza van és valóban nem fizetett a sofőr a biztosításért, akkor hamarosan nagyon össze kell húznia a nadrágszíjat, mert ez könnyen lehet, hogy totálkár lesz.

