A tanácsadót azzal gyanúsítják, hogy számítógépekről pendrive-okra mentett adatokat, illetve képernyőkről készített képeket azzal a céllal, hogy azt idegen hatalmaknak eladja.

Az ügyész, Mats Ljungqvist a Reuters kérdésére elmondta: „A férfit egy orosz diplomatával való találkozóján kaptuk el, ahol 27800 svéd koronát (kb. egymillió forint) kapott. A korábbi munkaadóinál tanácsadóként dolgozó férfi feltételezésem szerint azzal a céllal szerzett anyagokat, hogy azt külföldi hatalmaknak adja át, ez esetben Oroszországnak.”

A Scania elismerte, hogy a meg nem nevezett férfi dolgozott náluk tanácsadóként, míg a Volvo nem kívánta kommentálni az esetet. Amennyiben bűnösnek találják, hat évet is kaphat.

Az ipari kémkedés egyre nagyobb aggályokat vet, főleg az autóiparban. Tavaly a Lordstown Motorst is megvádolták vele, de hírek szerint nem csak a gyártók lopnak egymástól adatokat, hanem nemzeti szinten is történnek ilyen esetek.

Mivel a Volvo gyártóként az önvezető technológiába, a mesterséges intelligenciába is komoly pénzeket fektet, emellett a svéd honvédelemnek is dolgozik, nem meglepő, hogy célba vették őket is. Azt, hogy milyen információ jutott el Oroszországba, természetesen nem közölték.

