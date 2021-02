464 cm-es hosszával az Ioniq 5 nagyjából akkora, mint a VW ID.4 vagy a Nissan Ariya. Akkumulátorai közül több is választható, egy 58 és egy 73 kWh-s erőforrás érhető el, amelyek hátsó és összkerékmeghajtást tesznek lehetővé.

Négy verzió lesz elérhető, az alapszintű, hátsókerék-meghajtású darab 167 lóerős, míg a csúcsverzió összkerékmeghajtással és a nagyobb akkumulátorral 300 lóerőt tud, hatótávja 480 km körül van.

A Hyundai kifejezetten büszke a töltőrendszerre. Bár elsősorban 800 volton működik, 800 és 400 voltos töltőállomáson is tölthető, 350 kW-os töltővel mindössze 18 perc 10-ről 80%-ra húzni.

A beltéren egy mozgatható középkonzol van, így a sofőrnek könnyebb akár az utasoldalon is kiszállnia. A hátsó ülések is mozgathatóak egy 14 cm-es sínen előre-hátra. Mind a műszerközpont, mind az infotainment rendszer képernyője 12 colos, de egy kiterjesztett valóság-technológiás kijelző is van benne.

Emellett kiegészítőként napfénytető és kétirányú töltés is elérhető, ezek közül az utóbbi az érdekesebb, annyit tesz, hogy az Ioniq 5 is képes más elektromos berendezéseket tölteni. Az Ioniq 5 még 2021 első felében elérhető lesz, de az árakat egyelőre még homály fedi.

