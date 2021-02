Február elején röppentek fel a hírek, miszerint az Apple együttműködést jelenthet be a Kiával és a Hyundaijal, a két gyártó tőzsdei értéke meg is ugrott, egészen múlt hétig, amikor a két cég bejelentette a tárgyalások leállítását, ezzel a részvények is zuhantak.

Most a Nissannak kellett ugyanezen pletykákat szertefoszlatnia, miután a vezérigazgató, Ucsida Makotó egy nyilatkozata alapján sokan azt hitték, a Nissan is versenyben van: a sajtó kérdésére az esetleges együttműködésről azt mondta: „új kezdeményezésekbe kell belépnünk” és „olyan cégekkel együttműködni, akik bölcsek és nagy a tapasztalatuk.”

A Reuters kérésére egy szóvivő, illetve azóta közleményben az ügyvezető igazgató is jelezte, hogy nem lesz a dologból semmi, annyi viszont ez alapján látszik, hogy az Apple több gyártót is megkeresett.

Az FT szerint mind a Nissannak, mind a Hyundai/Kia kettősnek amiatt voltak aggályaik, hogy szerződéses gyártók legyenek. Az Apple nem szerette volna „társmárkaként” tudni őket, így viszont nincs sok értelmük belemenni a projektbe – a techcégnek viszont kelleni fog valahonnan egy platform.

