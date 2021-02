A Citroen CXperience koncept által ihletett crossover frontrészére teljesen új lökhárító, hűtőrács és LED-fényszórók kerültek alapfelszereltségként. A magasabbra kerülő motorháztető is új, erősen az új C4-re hajaz a megoldás.

A Citroen a C3 Aircross külső dizájnjára 70 különböző kombinációt ajánl, így még testreszabhatóbb lesz, mint előde. Három új szín mellett akár a tetőt is befestethetjük (itt három színből lehet választani).

Az új C3 Aircross beltere is megújult, a cég sokat reklámozott Advanced Comfort üléseivel, egy új középkonzollal és egy csúsztatható fedővel letakart tárolóval. Egy 9 colos infotainment rendszert is telepített a cég, amely az Android Autóval és az Apple Carplayjel is kompatibilis. Ahogy az kell, vezeték nélküli töltő is található az autóban.

A motorkínálatban benzines és dízeles darabok is megjelennek, előbbi egy 1,2-literes turbómotor révén, ez 110 és 130 lóerővel érhető el, míg az 1,5-literes dízel 110 és 120 lóerős kivitelben lesz megvásárolható júniustól.

