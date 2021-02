A múltban már több olyan autót is láttunk, amelyen sima autókra raknak egyesek lánctalpakat, a The Grand Tour legújabb részében Richard Hammond is ezt csinálta Ford Focus RS-ével.

Ez az első alkalom azonban, hogy egy ilyen drága autóra, mint az Aventador, lánctalpak kerüljenek, ráadásul hatalmas élmény látni, ahogy a hóban hajt.

Egyáltalán nem könnyű munka azonban ez, sokat kellett dolgozni, hogy a talpak úgy kerüljenek a szuperautóra, hogy az ne essen szét, ennek eredményeként az Aventador sokkal magasabban ül és sokkal jobban bírja terepen, mint egy gyári változat.

Nem megy minden simán, a videót készítő TheStradman és társai kicsit túl mély hóba eresztik a kocsit, így egy Jeep Gladiatornak kell azt kisegítenie. Emellett a kuplungnak is valami problémája van, így csak egyesben tudnak vele haladni, jól megpörgetve a 6,5-literes motort.

