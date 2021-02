A Porsche február 16-án rántja le a leplet a 911 GT3 legújabb verziójáróim nemrég azonban egy újabb teaser-fotót és egy videót is közzétettek róla.



Előbbin az autó látható hátulról fotózva, aminek köszönhetően ismertté vált a hátsó lámpák grafikájának egy része, illetve az is, hogy a teljes egészében végigfutó fénysáv fölé ezúttal is egy méretes hátsó szárny magasodik majd.





Utóbbi egy fokkal talán érdekesebb, ugyanis a közzétett videón már hallható a 4 literes, 550 lóerő leadására képes hathengeres szívómotor hangja is, ami vélhetően egyetlen Porsche-szimpatizánsnak sem okoz majd csalódást.



A 992-es generációhoz tartozó Porsche 911 GT3 nem számít hatalmas újdonságnak, ugyanis tavaly novemberben a Top Gear műsorában a front- és a hátsó részét is megmutatta a gyártó.

Ettől függetlenül még egy ígéretes sportautóról van szó, amely a hírek szerint a Nürburgringen akár a 7 perces határ alá is bemerészkedhet.

