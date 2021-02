Aki esetleg nem tudná, az Eventuri egy brit légbeömlőkkel foglalkozó cég, az RS3-uk pedig 800-850 lóerőt is képes volt elérni. A csapat mindent beleadott az autó tuningolásakor, új turbót, és az AEM befecskendező rendszerét is beletették.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

2020 végén a CarWow koronáját is elvitte, ez volt idén a leggyorsabb autó gyorsulási versenyeiken és az első, ami 10 mp alatt célba ért 400 méteren. Korábban a VMAX2000-en 340 km/h-t is elért, ezzel a szigetország leggyorsabb RS3-asa is ő lett.

Sajnos az Eventuri posztja alapján az autót lángok között érte a végzete. Szerencsére nem sérült meg senki, de az RS3-ast már nem lehetett megmenteni. A motortérben keletkezett tűz okai még ismeretlenek.

Amennyiben egy tűzelfojtó készülék is van a motorháztető alatt, ez megakadályozható lett volna – ismeri el a cég, és bár megígérték, hogy erősebben térnek majd vissza, ez hatalmas veszteség, főleg, mivel közel két év munkája van benne.

A BMW közben sokadszorra is megvédte új autói rengeteget támadott kinézetét, Domagoj Dukec főtervező nyilatkozatát a hatalmas hűtőrácsokról itt lehet elolvasni.