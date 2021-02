A külsejére is igaz ez, ami bár már nem hat újnak, mint anno, pár átalakításnak hála megállja a helyét. Egy japán tulajdonosnak azonban ez nem tetszett és tovább módosította, erősen kétes eredménnyel.

A fenti kép Instagramra került fel, amelyen a GT-R egy benzinkúton látható olyan bizarr elemekkel, amelyeknek a létezését elhinni sem nagyon tudjuk.

Ez az autó amúgy nem először jár az oldalon, tavaly nyáron még egy Honda Civic hátsó lökhárítójával furikázott, ami szintén nem volt szép, de ez még gusztustalanabb, mivel a hátsó részt mintha egy az egyben más autók hűtőrácsaiból készítették volna.

Nem ez az egyetlen újdonság azonban, tessék csak megnézni a hátsó szárnyvéglapokat! Bizony, azok Pokémon-matricák. Az első és hátsó kerékíveket is kijjebb emelték, új redőny van a hátsó ablakon és a tető is tele van mindenféle nyalánksággal. Sajnos a kocsi elejéről nincs kép, az innen is látszik, hogy a kerékívekre szereltek még egy pár visszapillantót.

A BMW közben sokadszorra is megvédte új autói rengeteget támadott kinézetét, Domagoj Dukec főtervező nyilatkozatát a hatalmas hűtőrácsokról itt lehet elolvasni.