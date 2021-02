A német tuningcég hoz egy újabb fejlesztési csomagot a német ferdehátúra, mégpedig egy PowerControl X nevű, frissített szoftverrel. A 213 ezer forintért megvásárolható újraprogramozás 55 lóerőt és 47 Nm-t ad, amivel kb. egy másodpercet javíthatunk a gyorsuláson.

Galéria: VW Golf GTI tuned by DTE

3 Fotó

Ennek eredményeként a 2,0-literes TSI motor 301 lóerőt és 418 Nm-t tud majd és 5,3 mp alatt lesz százon. Ez azt jelenti, hogy 3 tizeddel még gyorsabb a GTI Clubsportnál is, a Golf R-t azonban még nem tudja megszorítani, az 4,7 mp alatt éri el a 100 km/h-t.

A DTE szerint a PowerControl X

a Golf GTI műszerközpontjához egy, a turbónyomást valós időben mutató mérőt és egy G-erőmérőt is ad.

Emellett egy alkalmazással finomhangolhatjuk is a módosítást, így okostelefonunkkal akkor kapcsoljuk ki/be az extra lóerőket, amikor akarjuk, sőt, akár beállíthatjuk azt is, mennyi idővel a motor elindítása után induljon be a DTE szoftvere.

