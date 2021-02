A CarWow ezúttal három nehézsúlyú terepjárót eresztett egymásnak, némileg meglepő eredménnyel, az első meccsen a legújabb Land Rover Defender ugrott neki a Jeep Wranglernek.

A Defendernek egy 2,0-literes dízeles motorja van, ami 240 lóerőt és 430 Nm-t generál. A Wrangler motorja benzines turbó, így 270 lóerő van benne, de nyomatéka kisebb, 400 Nm. Van azonban két önzáró diffije – a Land Rovernek csak egy, ami elektromosan záródik.

Bár joggal várhatnánk, hogy a brit SUV kerül ki győztesen, a Wrangler az első körben simán veri, a másodikban a sofőr kiválasztja a sáros terepre való vezetési módot és ez segít is, de nem eleget, így a Jeep jut tovább.

Jön a Mercedes-Benz G350 jelentősen nagyobb. hathengeres, 2,9-literes motorjával, ami 286 lóerőt és 600 Nm-es nyomatékot generál. Ennek megfelelően a G-osztály simán nyer is, valószínűleg annak is köszönhetően, hogy rajta három differenciálmű is van.

