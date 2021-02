A fedélzeti kamera mutatja, ahogy a Sequoia Nemzeti Park erdejein hajtanak keresztül, amikor egy balkanyarban egy hatvanméteres vörösfenyő kezd el dőlni.

A sofőrnek csak két másodperce volt reagálni, ezalatt balra húzott és a gázba taposott, így a fa végül a kocsi hátsó részére dől rá, szerencsére, mert így a napfénytetőnek és a hátsó ablaknak annyi, de az utasok megúszták sérülés nélkül.

Ha valaki lett volna a hátsó ülésen is, az vélhetően nem úszta volna meg súlyos sérülés nélkül, és ha a sofőrnek nincs akkora lélekjelenléte, hogy a gáznak is odalépjen a kitérés mellett, nekik is komoly bajuk eshetett volna.

Ha van tanulsága a videónak, az az, hogy mindig, mindenhol vannak veszélyek és mindig számítsunk arra, amire nem lehet. Amennyiben a sofőr nem figyel akár egy kicsit, sokkal rosszabb eredmény is lehetett volna a végeredmény.

