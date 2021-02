Bár a Cayenne új generációja nem olyan öreg, 2017 óta csak eltelt négy év, így ideje a frissítésnek. Ezt elsőként egy prototípuson csodálhatjuk meg, mely elől-hátul álcázva van. A fényszórók körüli fólia révén nagyobbnak tűnik, így vélhetően kisebb lesz – ez egyébként a trend az autóiparban.

Galéria: Porsche Cayenne Facelift Spy Photos

18 Fotó

A hátsó fényszórókat is igyekeznek elrejteni, olyannyira, hogy rájuk szereltek egy külső fényszórót is. Nehéz emiatt megállapítani, mi lesz más. Oldalról talán döntöttebbnek tűnik a csomagtér, de lehet, hogy csak a pluszlámpák csapják be az ember szemét.

Ami biztos, hogy a rendszám le fog kerülni a lökhárítóra, így nagyobb hely lesz a fényszóróknak és akár a felirattal is lehet valami merészebbet kezdeni, ami szintén divatba jött manapság.

A beltérben is nyilván lesznek újdonságok, új váltókar például, míg a hajtásláncokkal nem hisszük, hogy bármilyen őrültségre készül a Porsche. Sajnos azonban így is sok dolog van, amit nem tudunk az új Cayenne-ről, legfőképpen azt, hogy mikor érkezik. Amint lesz róla info, jelentkezünk.

