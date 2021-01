Azok után, hogy a Mercedes bemutatta az új zászlóshajóját, pár hónappal később ki kellett adnia az első visszahívást is: a Business Insider értesülései szerint mindegyik eddig eladott példányt érinthet egy tervezési hiba a kormányműben.

A Mercedes egyik szóvivője erősítette meg, hogy kb. 1400 autóról van szó, a hiba eredete pedig a Mercedes egyik beszállítójára vezethető vissza, mivel a kormánymű méretét elmérték, így az lehet, hogy „nem képes folyamatosan elbírni a vezetés jelentette terhelést”, értsd; megszűnhet a kapcsolat a kormány és a kerekek között, ami elképesztően balesetveszélyes helyzetbe sodorhatja az autó vezetőjét és utasait.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

A Mercedes azt nyilatkozta az ügyben, hogy ők ezt a rendszert teljesen összeszerelve kapják, így a minőségellenőrzést a beszállítónak kell elvégeznie.

Az S-osztályokat jelenleg a Mercedes sindelfingeni gyárában készítik, itt készülnek a Maybach S-osztályok is, illetve a teljesen elektromos EQS-ek is itt fognak készülni, azonban egyelőre nem érkezett hír arról, hogy ezeket a típusokat is érinti-e a hiba.

A Mercedes mindenesetre arra kéri az S-osztály tulajdonosait, hogy lehetőleg „azonnal” keressék fel az egyik márkaszervizüket, ahol ingyen megvizsgálják, és cserélik a kérdéses alkatrészt.

Egy hobbiszerelő mindeközben roppant érdekes kísérletre vállalkozott: A Koenigsegg motorjaiból ismert Freevalve technológiát próbálja átültetni egy Mazda Miata motorjára. Itt lehet megnézni, sikerrel járt-e.