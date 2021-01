Az Aston Martin történetének egyik legnagyobb változása zajlik a szemünk előtt, miután Lawrence Stroll, a kanadai üzletember többségi tulajdonos lett a márkában, amit azzal a lendülettel vissza is vitt a Forma-1-be, a korábbi Force India csapatra alapozva.

Fia, Lance Stroll is a csapat pilótája maradt, aki most először próbálta ki az Aston Martin Vantage-t, ráadásul ezt egyből Silverstone-ban tehette meg. Ez már csak azért is nagy váltás, mert a márka SUV-jét még a Red Bull pilótái, Max Verstappen és Alex Albon próbálhatták ki, azonban az Aston megszüntette a szponzori megállapodását a Red Bullal.

A közös hiperautó projektjük, a Valkyrie így jelenleg befejezetlen, és óriási kár lenne, ha ez így is maradna, hiszen azzal az Aston Martin akár gyári csapatként részt vehetne a WEC-ben, ezáltalá pedig a Le Mans-i 24 óráson is.

Azon felül, hogy Lance Stroll is kipróbálta a Vantage-t, az egyik jelenetben valaki más vezette az autót, a találgatás pedig egyből megindult, hogy vajon Sebastian Vettel-e az, de a német pilóta még csak most utazott az Egyesült-Királyságba, hogy részt vegyen az üléspróbáján, így ő nem lehetett a „titokzatos” sofőr.”

