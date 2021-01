A Stellantis a Fiat-Chrysler és a Citroen-Peugeot egyesülésével jött létre, és jelenleg a világ negyedik legnagyobb autógyártó vállalata, azonban John Elkann szerint ez csak a kezdet: „Nem egy végső pontként, hanem egy új kiindulópontként tekintek erre az eredményre” – mondta a Le Figaro-nak, számolt be a FormulaPassion.

„A cég mérete erősség is, nem pedig gyengeség. A PSA remekül integrálta az Opelt, ahogyan korábban a Fiat is a Chryslert, tudjuk, hogyan tudnak egymástól nagyon eltérő karakterek együttműködni ugyanazon a családon belül.”

„Most tisztában kell lennünk az alapokkal, amelyekre alapozva meghozhatjuk a döntéseinket, néha az is döntés, hogy nem csinálunk semmit, és néha ez jónak is bizonyul” – utalt Elkann arra, milyen belső intézkedésekre lehet számítani a vezetőségtől, majd kitért arra is, hogy a márkák felfuttatásában mekkora szerepe volt az Agnelli családnak, amelynek ő is tagja:

„A Fiat márkába, a termékeikbe, és a gyáraikba fektettünk, egy teljesen új beszállítói hálózatot hoztunk létre, amely lehetővé tette az elektromos Fiat 500 bemutatását. A Jeep-ből világszerte sikermárkát csináltunk, remekül teljesítő Alfa Romeo modelleket mutattunk be a Giuliával és a Stelvioval. A világjárvány közepette is bemutattuk a Maserati új motorját, amelyet a Forma-1-es tapasztalataink alapján alkottunk meg.”

„Az erős karakterek adják a siker egy részét. Mint eddig is, én leszek az elnök, aki abban a szerencsés helyzetben van, hogy nagyon tehetséges emberekkel dolgozhatok együtt, akik ugyanolyan szenvedélyesek azzal kapcsolatban, hogy az autóipar történelmében új fejezetet kell írnunk, ami nagyon izgalmasnak ígérkezik.”

