A cikk mely a Pingwestben jelent meg, a Tesla sanghaji gyárában uralkodó körülményekről és az ottani minőségellenőrzésről fogalmaz meg éles kritikát. A lapnak több egykori kínai Tesla-alkalmazott azt mondta, a cég „bármit megtesz, hogy elérje a gyártási darabszámot, akár a minőség árán.”

Egy forrás azt állította, hogy legalább egy esetben a cégnek volt tudomása arról, hogy a legyártott járművekbe hibás készülékek kerülnek, míg egyik beszállítójuk szerint „egyszerűen lehetetlen elég olyan alkatrészt gyártani, ami megfelel a minőségi szabványoknak. A megoldás egyszerű, elküldjük nekik a hibásakat is.”

Egy jelenlegi alkalmazott is azt állította, hogy a gyártó tud róla, hogy a saját minőségi feltételeiket megszegő autókat készít, de ahelyett, hogy más beszállítókkal szerződtek volna, a feltételeket enyhítették.

Emellett a Pingwestnek kitálaló alkalmazottak szerint a Tesla üzemi étkezdéje nem szolgál fel a gyári dolgozóknak semmit, kivéve az éjszakásoknak: zacskós levest. Emellett a cég kérésre sem volt hajlandó legalább kenyeret szolgáltatni nekik.

A Tesla ennek következtében beperelte a lapot, a kínai részleg alelnöke el is utasította a vádakat, azonban a PingWest is kitart amellett, hogy amit ők közzétettek, az úgy is van, írja a Global Times.