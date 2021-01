Nincs mit szépíteni rajta: közutakon gumit égetni egyszerűen idióta dolog, de ha már valaki belevág, jobb, ha van gőze arról, amire készül. Ennek a Mercedes-AMG C63 Coupe-sofőrnek, aki egy esküvőn égette el a gumikat szó szerint, nem volt.

A 7NEWS Australia számolt be a múlt vasárnapi sydney-i esetről, melyet kamerára is sikerült venni, sőt, az autóból is van videó. Sok komikusan elszúrt próbálkozás megtette a hatását, szegény kupé lángokba borult.

Hogy miért, azt nem tudni, a váltó, vagy az olaj gyulladhatott be, de a sok füst miatt a motor, vagy a turbó hibája is elképzelhető. Mindenesetre, ha valaki a kipörgésgátlót bekapcsolva akar gumit égetni, az bukhatja a garanciát, főleg, ha van róla videó.

(Legfrissebb autós híreinket itt érheted el, amennyiben pedig a motorsport témakör érdekel, ide navigálj.)

Amennyiben nem szeretnél lemaradni a friss hírekről, kövesd Facebook-oldalunkat is, amit ezen a linken keresztül érhetsz el.

Súlyosabb következmények is vannak azonban, a tulajdonost ugyanis beidézték a bíróságra óvatlan vezetés miatt, ráadásul az állítólag tombolán nyert autója kiégett.